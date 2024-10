Aunque la Corte no informe… habrá convocatoria para la elección en el Poder Judicial: Sheinbaum

Habrá elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, fue lo que insistió la presidenta Claudia Sheinbaum al dar a conocer los dos proyectos de iniciativa para las leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial.

Después que el Consejo de la Judicatura, presidido por Norma Piña, negó entregar el listado completo de las vacantes, retiros y más información de las plazas judiciales para la convocatoria, la Primera Mandataria aseguró que se tiene en la Constitución las medidas necesarias para continuar sí o sí, con el proceso.

“Si por alguna razón la corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará los la información disponible, públicamente para poder realizar esta convocatoria, pero, pues como ven la reforma al poder judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar, pues ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes el proceso electo”.

Así mismo, aclaró que por encima de la Constitución no puede haber impugnaciones, ello por la demanda que el Instituto Nacional Electoral hizo al Tribunal Electoral para frenar las suspensiones que están emitiendo juzgados de distrito.

“El contenido de una reforma constitucional no es impugnable y lo está diciendo un abogado que no coincide con la reforma, pero que está diciendo a ver ya la corte no puede poner limitaciones en algo que ya es una reforma constitucional”.

Y es que, de acuerdo al organismo, los jueces no tienen competencia para suspender actos de naturaleza electoral. Reconoció que hasta el momento no se tiene previsto

“Todavía no se informa formalmente… se había platicado en su momento con la secretaria Alcalde (Luisa María)… se había hablado incluso, salió públicamente de alrededor de cinco mil millones de pesos por ahí más o menos entonces, pues sigue el procedimiento y ahora la secretaría Rosa Icela, establecerá el contacto con el INE también en la reforma, dice recuerden lo de los fideicomisos y hoy tengo reunión con Secretaría de Hacienda entre otros temas vamos a tratar ese tema”.

Durante la mañanera Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley General del Sistema de Medios de Impugnación, con las que aseguró se resolverán los problemas que puedan emitirse durante la convocatoria. La consejera Jurídica, Ernestina Godoy, destacó las fechas más relevantes de esta elección extraordinaria a celebrarse el 1 de junio de 2025.

“El 16 de octubre, el Senado emitirá la convocatoria general; el 31 de octubre se instalarán los comités de evaluación; el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para la ciudadana; el 24 de noviembre será la inscripción de aspirantes; el 15 de diciembre, la verificación de requisitos; y el 31 de enero de 2025, se realizarán por parte de los comités las entrevistas y se seleccionarán los finalistas; el 4 de febrero los poderes determinarán la conformidad de finalistas…”.

Así mismo, señaló las obligaciones que tendrá el INE para la organización de la elección de jueces y las reglas que deberán cubrir los candidatos.

“Al INE le corresponde aprobar el modelo de la boleta, la documentación y materiales electorales, administrar y distribuir el tiempo que corresponde en radio y televisión y emitir reglas y pautas para garantizar este derecho. También le corresponde organizar y desarrollar, foros de debate entre las personas, candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público privado o social, brinden espacios de manera gratuita garantizando condiciones de equidad deben vigilar que ninguna persona reciba financiamiento público o privado en sus campañas”.

Las iniciativas de leyes secundarias firmadas por la jefa del Ejecutivo fueron enviadas al Senado de la República.