En un Estado de Derecho las resoluciones se tienen que acatar: PJF

La presidenta de la asociación nacional de jueces y magistrados (JUFED), Juana Fuentes, señaló que el Poder Judicial Federal no le puede entregar las listas de juzgadores al Senado, debido a que hay suspensiones, por que en un estado de derecho, “las resoluciones se tienen que acatar”.

“Yo le diría el mensaje justo de que en un estado de derecho las resoluciones se tienen que acatar, hay un tema de suspensión y que por lo tanto, bueno, jurídicamente estamos en lo correcto. Sé que el contexto político ha dicho otra cosa en este país, pero mi mensaje hacia la sociedad también es justo en lo que tenemos que garantizar. Y esta vez, bueno, es una medida suspensional en la reforma judicial”, respondió contundente la jueza Fuentes Velázquez.

Entrevistada al término de la manifestación de apoyo que trabajadores del Poder Judicial realizaron fuera del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y luego de que se diera a conocer que la ministra presidenta de la suprema corte, Norma Lucia Piña Hernández, se negó a darle las listas al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

La impartidora de justicia indicó que esta es una decisión muy jurídica en el contexto de que hay una suspensión, pues no se puede continuar con este procedimiento.

“Es totalmente correcta si se trata de calificar en el terreno jurisdiccional, porque justo cuando hay una suspensión las cosas se mantienen en el estado en que se encontraron. Me parece una decisión muy jurídica en el contexto de hay una suspensión, pues no puedes continuar con este procedimiento y por lo tanto el hecho de no emitir la lista es parte justo de la protección”.

Por otra parte, sobre las mesas que hay al interior del Consejo de la Judicatura, la juez Juana Fuentes indicó que se han expuesto las problemáticas y algunas eventuales soluciones.

Por ello, la siguiente semana el Consejo estará emitiendo los correspondientes acuerdos, si es que es viable o no las problemáticas que se han planteado.

Cabe recordar que la suspensión laboral avalada por el Consejo de la Judicatura se amplió hasta el próximo viernes 11 de octubre.

🟡 #COMUNICADO Como resultado de la consulta a 1,342 personas juzgadoras del #PJF, se extiende la suspensión temporal de actividades con atención de casos urgentes. pic.twitter.com/x84fNjtFHR — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 1, 2024

