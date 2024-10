Mario Bezares nos contó sobre su regreso a la televisión

Mario Rodríguez Bezares, presentador y comediante mexicano, recientemente ganador del reality “La Casa de los Famosos 2″, habló sobre lo sucedido en el programa que causó gran furor en la población mexicana y espera que, tras su victoria, se le presente un regreso significativo a las pantallas.

En entrevista para el programa “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el comediante mexicano agregó que, debido al encierro y aislamiento en la casa, no dimensionó el fenómeno “estratosférico” que el programa sería para los espectadores.

“Estuvimos 71 días sin reloj y totalmente aislados de la realidad, nunca imaginé el fenómeno estratosférico que sería.

“Desconocíamos qué se vivía allá afuera, se vivieron dos realities: el de nosotros (ahí adentro) y el de la gente que nos vio en vivo, día a día”, señaló.

Bezares añadió que, para sobrellevar la separación familiar y pública, siempre buscó mantenerse “empático con todo el mundo” y apoyarse en las terapias psicoemocionales como la cocina y las labores domésticas, ante las discusiones y los acontecimientos que sucedían en el reality.

Ante la pregunta del público sobre sus habilidades en la cocina, Bezares aclaró su “amor” por la preparación de alimentos, tanto para él como para los demás participantes.

“Me encanta la cocina y me encanta cocinar, soy chef internacional y licenciado en turismo con especialidad en alimentos y bebidas”.

Además, comentó sobre las ofertas laborales que llegaron tras el término del programa y lo que sigue para el comediante mexicano.

“Salí con muchísimo trabajo, me encontré con una agenda impresionante… espero que me vaya muy bien y regresemos a las pantallas, pero sobre todo agradecer a todo el ‘fandom’ que me apoyó”, finalizó Bezares.