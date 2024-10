“Fue por costumbre”, aclara Sheinbaum beso en la mano a Manuel Velazco

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que fue por costumbre el que beso en la mano a Manuel Velazco, senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando lo saludó tras tomar protesta en la Cámara de Diputados.

En su primera mañanera, la mandataria señaló que por costumbre si alguien la saluda con un beso en la mano ella regresa el gesto de la misma manera.

Una imagen dice más que mil palabras....



🔴@Claudiashein besa la mano al senador del Partido Verde Ecologista de México, @VelascoM_ durante la ceremonia de Toma de Protesta#TransmisiónEspecialW #PresidentaSheinbaum



En este contexto, Sheinbaum Pardo aprovechó la ocasión para cuestionar el actuar de Claudio X. González, quien en sus redes sociales le deseaba éxito a su gestión y posteriormente criticaba la fotografía que mostraba el beso.

“Es que, de veras, sacaron en la mañana, creo que Claudio X. González, que la reconciliación y no sé qué, y luego unas horas después ya estaba sacando otras cosas… Es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano, entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano yo regreso el beso. Es una práctica que tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente, me besaron la mano y regreso el beso. Algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo”.

Comienza hoy una nueva -y deseo mejor- etapa para México. Aquí el mensaje de Unid@s/MareaRosa para la presidenta entrante: “A gobernar para todas y todos.” pic.twitter.com/bEwlJjZHfj — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 1, 2024

La escena del beso en la mano fue captada ayer cuando la presidenta de México fue abordada por decenas de legisladores que buscaban saludarla o tomarse una selfie después de ofrecer su primer discurso como mandataria.

