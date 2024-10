Acaba el sexenio de AMLO, pero ¿qué será de su vida política?

Ahora que este 1.º de octubre se hizo la transición del Poder Ejecutivo, el expresidente López Obrador dejará atrás la vida pública para dedicarse a su salud y familia.

Antes de ser mandatario en el periodo de 2018 – 2024, Andrés Manuel López Obrador llevó una vida bastante relacionada y activa en la política, convirtiéndose en una de las figuras más aclamadas, por muchos querido y odiado por otros. Lo que lleva a la interrogante, ¿ahora qué procede en su carrera?.

López Obrador ha expresado en múltiples ocasiones y ruedas de prensa que no pretende relacionarse o figurar en ningún aspecto con la autoridad, además de no querer ser “molestado o solicitado” por el pueblo de México, pues prefiere apoyar de ahora en adelante desde el anonimato.

En conclusión, se va a jubilar, pretendiendo ocuparse en escribir respecto a los “valores del pueblo mexicano”, así es, considera hacer una investigación a las raíces indígenas que merecen ser reivindicadas.

“Ya cerré mi ciclo, ya estoy por terminar el ciclo que inicié desde joven. Me voy a jubilar, me voy a retirar. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, no creo en el ‘necesario’, es decir, que uno es insustituible…

Una vez que entregue la banda presidencial ya me jubilo y no voy a atender a nadie”

— Andrés Manuel López Obrador