Estoy lista para asumir el cargo: Sheinbaum

Entre halagos, comenzó la cuenta regresiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su mandato e inicie la administración de Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta de México.

Este domingo concluyeron las giras de transición de poderes y desde el estado de Yucatán, Sheinbaum Pardo agradeció a López Obrador y se dijo lista para asumir el cargo este lunes.

“Quiero darle las gracias, además por su lucha incansable que continúa ahora en la reflexión de la grandeza de nuestro hermoso país, por su generosidad para realizar esta gira de transición histórica, han sido momentos memorables, le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Y entre aplausos concluyó la entrega del Tren Maya, después de calificar a Sheinbaum como una mujer extraordinaria, López Obrador aseguró que la obra concluyó a pesar de los señalamientos políticos.

“No se nos complicó mucho porque no hubo oposición de las comunidades porque el pueblo quería esta obra… quienes eran los opositores? Pues pseudoambientalistas que tienen una concepción no ecológica sino política, muy conservadora, se unió todo el Tren Maya los mil 554 kilómetros fue una hazaña, una verdadera hazaña”.

Al reconocer a los ingenieros militares que participaron en la obra, aprovechó para lamentar la muerte de tres integrantes de las fuerzas armadas muertos por un enfrentamiento en Sinaloa.

“Estuvimos en Sinaloa y me dolió mucho cuando me informaron que para evitar enfrentamientos entre la delincuencia organizado, para que no se hicieran daño ellos, se hizo daño a un grupo de militares y fallecieron tres y me dolió mucho porque están en el cumplimiento de su deber”.

Previamente, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que el tramo 6 y 7 del Tren Maya fueron entregados sin descuidar las misiones que le corresponden a los militares, de inmediato aseguró que la Sedena está fuerte para apoyar a la primera Presidenta de México.

“Estamos muy próximos a que concluya esta administración y quiero reiterarle el reconocimiento y agradecimiento de los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Por todo su valioso apoyo y una vez más por la co fianza depositada en cada mujer y hombre que viste con orgullo el uniforme de la patria. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo quiero decirle que hoy más que nunca las fuerzas armadas de tierra y aire se encuentran fortalecidas y preparadas para acompañarla en su proyecto de nación y seguir contribuyendo en el bienestar de la sociedad y el progreso de México”.