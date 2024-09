Muere Maggie Smith, la profesora McGonagall en “Harry Potter”, a los 89 años

La entrañable actriz británica, Margaret Natalie Smith, mejor conocida por su interpretación como la profesora McGonagall en la saga de “Harry Potter” y el personaje de lady Violet en la serie “Downton Abbey”, murió este viernes a los 89 años, así lo informó su familia.

Sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, lanzaron un comunicado a través de redes sociales en el que señalaron que su madre “falleció pacíficamente” en un hospital a primeras horas de este día.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de la dama Maggie Smith”, señalaron ambos hijos, refiriéndose al título de “dame”, el cual recibió de la reina Isabel II en 1990.

Maggie Smith junto a la reina Isabel II / Tim Graham Ampliar

“Falleció pacíficamente en el hospital a primera hora de esta mañana, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y sus amigos y familiares la acompañaron en el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”, enuncia el comunicado.

Trayectoria de Dame Maggie Smith

La actriz, dos veces ganadora del premio Oscar, nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Essex, Inglaterra, cuya gran trayectoria inició en el teatro e hizo su debut como actriz en 1952 con la obra “Noche de Reyes”. Debido a su gran talento y versatilidad actoral, tan solo tres años después, en 1955, logró su primera aparición en televisión británica durante el programa BBC Sunday-Night Theatre.

Primeros años de actuación de Maggie Smith / Evening Standard Ampliar

Un año después, en 1956, lograría su debut en la gran pantalla con la película “Child in the House”. Dos años más tarde, participaría en la película “Nowhere to Go”, cuyo trabajo le valió su primera nominación en la categoría “mejor actriz revelación” en los premios BAFTA.

Silver Screen Collection Ampliar

Sin embargo, el papel que le otorgó un mayor reconocimiento a nivel mundial llegó en 2001, cuando interpretó a la entrañable profesora McGonagall en las adaptaciones cinematográficas de “Harry Potter”. Su personaje, que enseñaba transformaciones en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, lo interpretó en 8 películas de la saga a lo largo de 10 años.

La profesora McGongall abrazando a Sybill Trelawney en película de Harry Potter Ampliar

Estos son algunos de los galardones que ganó la actriz: