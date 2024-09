Alcalde de Nueva York es acusado de corrupción

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fue acusado este jueves de cinco cargos criminales, entre ellos aceptar sobornos y solicitar donaciones ilegales de fuentes extranjeras para su campaña, además de fraude electrónico.

Sin embargo, el regidor de La Gran Manzana declaró que, pese a las imputaciones, no renunciará al cargo y dirigió un mensaje a los neoyorquinos.

“Le pido a los neoyorquinos que escuchen nuestra defensa antes de formar juicio… de ahora en adelante, mis abogados se encargarán del caso para que yo pueda hacerme cargo de la ciudad.

“Lucharé contra esto con cada onza de mi fuerza y espíritu”, declaró Adams en discurso.

De acuerdo con la acusación formal de 57 páginas, se especifica que los actos de corrupción pública del alcalde se remontan a 2014, año en el que Adams fungía como presidente del distrito de Brooklyn.

“Durante casi una década, Adams buscó y aceptó beneficios valiosos indebidos, como viajes internacionales de lujo, incluso de empresarios extranjeros adinerados y al menos un funcionario del Gobierno de Turquía que buscaba ganar influencia sobre él”, enuncia el documento.

Además, fue señalado por “abultar sus ganancias” de las contribuciones ilegales, pues abusó de un programa municipal. Se añadió que su campaña para la gubernatura de Nueva York en 2022 recibió más de 10 mil dólares provenientes de certificaciones falsas.

Las acusaciones contra Adams fueron realizadas por un jurado investigador de cargos penales, cuya identidad no se ha revelado, de acuerdo con las declaraciones de dos personas relacionadas con el tema que hablaron bajo anonimato con el medio The Associated Press.

Por su parte, Alex Spiro, el abogado del alcalde, denunció los actos en su contra luego de que agentes federales irrumpieron en la residencia de Adams en Manhattan para realizar un cateo tras el decreto formal de las acusaciones.

“Agentes federales aparecieron esta mañana en Gracie Mansion en un esfuerzo por crear un espectáculo (otra vez) e incautar el teléfono del alcalde Adams (otra vez)… despachan a una docena de agentes para recoger un teléfono cuando nosotros lo hubiéramos entregado con gusto”, señaló el representante legal de Adams.

Con lo ocurrido, Eric Adams se convierte en el primer alcalde en la historia de la ciudad en ser acusado de crímenes durante su mandato.