Evita estafas electrónicas con estos consejos

Una de las formas más novedosas de perder dinero en línea es a través de las estafas electrónicas, es por ello que siempre que te marquen de números que no reconozcas o envíen correos o vías sms de instituciones o servicios no te has registrado para pedir información o algún servicio, lo mejor será no responder.

Evita ser víctima

Habilita la autenticación de dos pasos en las apps de redes sociales y mensajería.

Actualiza las aplicaciones de manera regular, para asegurar las últimas medidas de seguridad y la corrección de posibles vulnerabilidades.

Evita compartir información sensible o contraseñas por medio de mensajes.

Configura un bloqueo de pantalla en el dispositivo móvil.

Evita hacer clic en enlaces desconocidos o sospechosos.

Cierra sesión en dispositivos no utilizados o extraviados.

Considera el uso de aplicaciones de seguridad y antivirus.

¿Qué hacer si caíste en la trampa?