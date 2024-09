Están enojados dice AMLO tras el “botellazo”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que no habrá sanción para quien le lanzó una botella durante su gira

‘Están enojados”, afirmó el presidente López Obrador, luego de que este fin de semana durante su gira por Veracruz le fuera lanzada una botella de agua.

“Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empece jugando beisbol y era fielder imagínense si no... si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos”.

El presidente dijo que la persona que lo hizo puede estar tranquilo porque no habrá castigo.

Refutó los dichos de los trabajadores del poder judicial que le gritaron que era un dictador. Afirmó que ellos están siendo influenciados por los intelectuales orgánicos.

“Por ejemplo ayer lo que me gritaban los poder judicial que están en contra de la reforma judicial era dictador, dictador, dictador. Pues es lo que sostiene Aguilar Camín y Krauze, además sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad, por que ¿dictador de qué?.

Pidió a sus seguidores que actúen con respeto y tolerancia.

“Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista y sin censura”, finalizó.