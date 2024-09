Acusa Magistrado del TEPJF de ser presionado para favorecer a la oposición en candidaturas plurinominales

A casi un mes después de la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la integración plurinominal del Congreso de la Unión, el magistrado Felipe de la Mata y la subsecretaria general de acuerdos de este órgano, Roselia Bustillo, acusaron a asociaciones, empresarios, ciudadanía y a la Conferencia del Episcopado Mexicano de ejercer presiones para favorecer a la oposición.

De la Mata, quien enfatizó que el sistema mexicano no es de proporcionalidad pura, sostuvo que los críticos a la decisión del TEPJF crearon un problema que no existía solo para beneficiar a un grupo político.

“Personas afines a la oposición querían que el trabajo que no consiguió la oposición en las urnas, se consiguiera a través de una decisión que sería contra la Constitución, contraria a la ley y contraria a todos los precedentes en el mundo electoral, así declaro presión absoluta sobre el INE y el Tribunal Electoral ¿para qué? Para que no obedezca la Constitución y por eso justamente también puede ser un caso en el cual se haga evidente que, a pesar de la presión, a pesar de la popularidad, a pesar incluso de las amenazas de muerte pues lo que se tiene que hacer es no ceder a las presiones porque, perdón, cedes una vez y a partir de ahí vas a hacer el presionable”, acusó el magistrado Felipe de la Mata.

Durante la conferencia “Presiones o Constitución ¿A qué obedecen los límites a la sobrerrepresentación?”, la subsecretaria general de acuerdos del TEPJF, Roselia Bustillo expuso algunos datos revelados en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para evidenciar la presión que tuvieron las magistraturas al señalar que cada sector como los empresarios, religiosos y asociaciones de la sociedad civil, asumieron el llamado desde su propio sector.

