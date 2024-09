Descarta Ebrard pausa en inversiones por reforma al Poder Judicial

México no ha registrado la salida de inversionistas extranjeros, tras la aprobación y publicación tras la reforma al Poder Judicial, fue lo que aseguró el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Tras una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su casa de transición, afirmó que para el próximo gobierno, se mantiene el compromiso de inversión de 45 mil millones de dólares.

“Esos son los que ya se comprometieron y no he recibido ninguna cancelación, son los registros en economía, en la primera semana de octubre les confirmo la cifra que tengamos para esa fecha en la Secretaria de Economía… a ver esta especulación que se van a cancelar las inversiones no es lo que estoy yo viendo, no es la información oficial, ya lo sabríamos, no existe eso”.

Después que el portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Matthew Miller respaldó la opinión del embajador en México, Ken Salazar, en torno al riesgo en la relación económica entre ambos países debido por la reforma al Poder Judicial, el ex canciller insistió, esa no es la realidad y aseguró que se verá reflejada en la próxima reunión bilateral del CIO Dialogues que se llevará a cabo el 15 de octubre en nuestro país.

“No veo yo esa pausa, lo que yo veo más bien es mucho interés en venir, en dialogar, en participar, en conocer a la presidenta Sheinbaum, tendremos certidumbre y también los nacionales porque van a estar, todos van a estar, el Consejo Coordinador Empresarial… el día 15 verán ustedes cuál es la realidad… son procesos estructurales, lo que yo veo es una muy buena oportunidad para México, yo diría que el pesimismo que sí no sé hace lo que yo creo, se va a frenar la inversión no tiene que ver con lo que se ve o se percibe como la tendencia de inversión… vamos a empezar muy fuerte y vamos a traer inversión”.

Sobre el “CIO Dialogues” explicó, que tendrá como principal ventaja el tener una plática directa con los directivos de los grupos empresariales más importantes de México y Estados Unidos.

“Será el primer evento empresarial la binacional del próximo gobierno, tenemos confirmados hasta este momento, que ahora revisamos la lista más menos, del orden de 45 grandes empresas, de las cuales en México ya están en este momento más o menos del orden de 30 y las otras empresas son empresas que o van a hacer anuncios de inversión o se van a instalar en México a partir de 2025… por la parte mexicana estará el Consejo Coordinador Empresarial, estará el Consejo de Empresas Globales, la American Chamber que es co organizadora de este evento y ese día pues va a haber una presentación muy importante de cuáles son las líneas que vamos a seguir para atraer la inversión proveniente no sólo de Estados Unidos, también de Alemania, de Italia, Japón en fin, va a ser muy buena ocasión porque va a ser un diálogo directo”.

Además explicó que podrán aclararse dudas de los empresarios estadounidenses en torno a la reforma al Poder Judicial y otros temas.

“Lo que yo estoy viendo es más bien confirmación de inversiones importantes y desde luego que tenemos que responder a sus preguntas legítimas pero los grandes fondos de inversión ya me confirmaron que van a estar presentes, las empresas que ya se enlistan vía la Secretaría de Economía o vía la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya nos dijeron que tienen interés, van a estar presentes entonces va a ser una gran ocasión para definir eso cuál es la visión que tenemos y cuál es l inversión que hay”.

Además comentó que se pretende hablar sobre asuntos de energía, infraestructura y la posibilidad de agilizar el tema aduanero entre los dos países para mejorar las importaciones y exportaciones y construir con Estados Unidos una visión para los próximos 20 años.