Protestan conductores de taxis de aplicación afuera de la SCJN

Conductores de taxis por aplicación se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en rechazo a la nueva disposición del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que les impide ingresar a la terminal aérea para prestar el servicio.

Uno de los conductores afectados, Víctor Durán, destacó que los puntos asignados por las autoridades de la terminal aérea son un riesgo de inseguridad para los usuarios, pues tienen que caminar varios minutos para salir de la zona federal y poder abordar el vehículo.

“Lo que tememos es que ya no nos dejen entrar a las bahías a cargar y eso va afectar nuestros ingresos y pone en riesgo al usuario, el trayecto que tienen que hacer en una zona que no está bien iluminada, que no está bien cuidada y no solo el tema de la seguridad, el de la conveniencia, queremos ofrecerles a los turistas y a la gente que viene a la ciudad, lo mejor que tenemos que ofrecer y la verdad es que les están ofreciendo condiciones no muy buenas, que las ponen en riesgo y que no atienden sus necesidades y comodidad”.

Agregó que el AICM nunca les notificó por escrito sobre los puntos que estableció para que los usuarios puedan abordar los taxis por aplicación.

Por ello hicieron un llamado a las autoridades aeroportuarias a cambiar la medida, ya que, señalaron, el aeropuerto es de todos y no solo de los taxistas.

