Estamos en una crisis Constitucional: María Emilia Molina

“Esta reforma no prevé un proceso transitorio, hoy por hoy no sabemos cómo tendría que estar funcionado la Corte, porque la reforma dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que estar funcionando solo en Pleno en torno a ministros” “Lo que no prevé es cómo tiene que funcionar hoy”, aseguró la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras del Poder Judicial, María Emilia Molina.

“Lo que le falta además de técnica legislativa y respeto a derechos humanos es la parte transitoria real”. “Se contrapone con todo… hoy por hoy estamos en una crisis Constitucional que tendremos que ir paleando quienes constitucionalmente estamos previstos para hacer las revisiones de las normas de las legislaciones, incluso de la Constitución”, detalló en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Sobre los juicios pendientes dijo, “estamos en suspensión de labores y los asuntos que no son urgentes no se están resolviendo por el momento”; “no es que estemos sin hacer nada, estamos intentar frenar la reforma”.

Adelantó que seguirán las reuniones de todos los que integran el Poder Judicial, pues en el caso de “los trabajadores están decidiendo quedarse en paro”.