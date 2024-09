Los mejores consejos para hacer feliz a tu animal de compañía

Beautiful Yorkshire terrier playing with a ball on a grass / Yevgen Romanenko

Adoptar, recibir o tener un animal de compañía es más complejo de lo que parece, no se trata de tener un “compañero” y ya, no son juguetes, tienen distintas emociones, sentimientos y personalidades que podrían coincidir o no contigo, por ello te brindamos los mejores consejos para que viva en un entorno sano y alegre.

Una buena nutrición y alimentación

No todo lo que les gusta les produce una buena salud y si bien en ese momento podemos causar mucha alegría a largo plazo podemos causar enfermedades como obesidad, problemas osteo articulares, diabetes, etc.

Cuida su salud

A nadie le gusta que lo piquen, sin embargo evitar las vacunas es exponer a nuestros animales de compañía a enfermedades infecto contagiosas que pueden ser mortales, además internarles con tratamientos que llevaran más inyecciones y estarán alejados de sus familiares.

Mantenlo en contacto contigo y la familia

Los animales tienen un comportamiento gregario, esto es a permanecer con su jauría (familia), por lo que el separarles producirá ansiedad e incrementará el estrés provocando enfermedades emocionales y somáticas.

Entrénalo y edúcalo

Convivir de forma ordenada y correcta con el grupo social al que pertenece (formado por otros perros, personas y/u otros animales).El entrenamiento canino se refiere al condicionamiento positivo para preparar perros de trabajo como el pastoreo, guardia y protección, deportes cómo agility, schutund , ring francés, perros guía, etc.

Qué haga ejercicio

Esto ayudará a liberar endorfinas, disminuirá la obesidad, mejorara el funcionamiento cardiovascular. Cada raza tendrá sus requerimientos de ejercicio específico.

Juego y enriquecimiento ambiental

Ayuda a prevenir el estrés, la aparición de problemas del comportamiento y ofrece una mejora notable el bienestar animal.Todo esto se logra con juegos mentales, juegos de interacción con otros perros, juegos sensoriales.

No descuides su seguridad

Siempre mantenerles en familia, evitar que se pierdan poniéndoles collar con placa de identificación, implante de chip de identificación y pasearlos con correa, así evitaremos accidentes que pueden ser terribles.

Darle su propio espacio

Es importante que tu perro tenga el espacio y tiempo para comportarse normalmente, permitir que olfatee, se acicale, se sacuda… Que desarrollen el trabajo para el que fueron diseñados.