Fuerzas armadas despiden y agradecen a AMLO en Desfile Militar

Desde el Zócalo capitalino, cadetes del Colegio Militar, personal del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, Guardia Nacional, entre otras dependencias, desfilarán para conmemorar los 214 años de libertad del pueblo de México.

Desfile Cívico Militar: 214 años del Grito de Independencia https://t.co/3vXhiiqFvn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 16, 2024

El presidente André Manuel López Obrador, encabeza el desfile en calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado de la invitada especial, Claudia Sheinbaum, presidenta electa.

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea, aseguró que López Obrador tuvo una gran capacidad para identificar en corto tiempo las fortalezas de la institución.

“En lo personal, le agradezco la oportunidad que me otorgó para dirigir a las Fuerzas Armadas de tierra y aire y para colaborar en el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ello ha sido la satisfacción más grande en toda mi carrera militar. No me queda más que decirle: se cumplieron sus instrucciones, señor Presidente”, añadió.

Síguenos en Google News y encuentra más información