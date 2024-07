No vamos a permitir que priistas que trabajan para el Gobierno y el crimen, llegue al Congreso: ‘Alito’ Moreno

Al insistir que el gobierno quiere al Partido Revolucionario Institucional de rodillas, su dirigente nacional, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó una advertencia enfatizando que los priistas no permitirán que llegue el crimen organizado al Congreso, aún cuando se trate de otros priistas.

En un video publicado en redes sociales, reiteró el llamado a la defensa del Poder Judicial evitando que se apruebe la reforma impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos con mucho ánimo, vamos con mucho carácter y esto sucederá porque quieren poner al PRI de rodillas pero no lo vamos a permitir, los vamos a enfrentar porque, los vamos a enfrentar porque en este clima de violencia que hay en el país, gente incluso del PRI que trabaja a favor del gobierno, que están vinculados al crimen organizado quieren llegar hoy a la cámara de senadores, no lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el crimen llegue a las Camaras hoy el país incendiado en seguridad, y hay que defender con todo al poder judicial”.

Destacó que mantiene el trabajo por la realización de la próxima Asamblea Nacional junto a los priistas que se encuentran en las 32 entidades federativas. En ese escenario reiteró que existe una campaña en su contra.

“Claro que hay una campaña nacional de difamación, de calumnias, hacia un servidor, hacia el partido pero son los mismos de siempre; son los que han destruido al partido, son los que quieren poner al PRI al servicio del gobierno y eso no lo vamos a permitir, hay que estar echados para adelante porque lo entiendo he hablado con muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación y me comparten y me dicen que les hablan que los presionan que les dicen que saquen notas todas esas notas que han sacado durante cinco años para atacarme para calumniarme porque quieren de rodillas a un gobierno autoritario”.

Tras la emisión de la convocatoria para elegir a su próximo titular y después que ex dirigentes del partido presentarán una impugnación contra dicha convocatoria, enfatizó que seguirán defendiendo a los trabajadores y representantes del Poder Judicial y por tener una gran dirigencia nacional que sea opositora al gobierno que calificó como autoritario.