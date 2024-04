Asegura Máynez que ya está en 2º lugar de la contienda electoral, gracias a los jóvenes

Desde la Universidad Iberoamericana campus Puebla, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez aseguró que ya está en segundo lugar de la contienda presidencial y enfático presumió que esto es gracias a los jóvenes sector menospreciado por la “vieja política”.

Ante la comunidad estudiantil de esta casa de estudios de pura cepa jesuita, Álvarez Máynez, aseguró que así como los jóvenes y las jóvenes han demostrado que cambiaron el guión de la contienda presidencial y a los que la vieja política los tachaba de apáticos, que les decían generación de cristal, hasta chistes misóginos u homófobos y que no les interesaba la política, los jóvenes han demostrado que sí, no les interesa su “política”, que no les interesa su manera de entender las cosas, pero que con creatividad, con inteligencia, con pasión y mística, están cambiando el guion de la contienda presidencial.

“Van afirmar hasta el cansancio que las encuestas siguen siendo las mismas que es una elección de dos opciones, pero los 600 millones de reproducciones que tenemos en redes sociales, la manera en que está cambiando la contienda nos ha permitido tener un crecimiento histórico, ya estamos en el segundo lugar de la contienda presidencial y es gracias a que esta generación tomó en sus manos la campaña”, presumió enfático Máynez como prefiere que lo nombren. —

El abanderado presidencial emecistas, justificó su gira por distintas universidades del país, sobre todo privadas, al señalar que entre más dinero hay en una campaña más corrupto va a ser ese gobierno y visitar las universidades no cuesta pero además hay un tercer elemento, sostuvo, de por qué es diferente venir a las universidades porque en un mitin tradicional que llega un candidato y las personas de su partido los gobiernos de su partido le preparan un evento se sube un templete “se tira un rollo” y se va esa persona que vino no conoció Puebla, no conoció la ciudad, el Estado en el que está, se fue sin escuchar que le duele a las personas se fue sin ser cuestionado se fue sin tener un diálogo de ida y vuelta sobre los problemas de ese lugar de esa comunidad se fue como llegó.

“Y este país necesita un ejercicio distinto del poder a este país no lo va a cambiar Jorge Álvarez Máynez ni lo va a cambiar Movimiento Ciudadano es el primer ese es el primer prejuicio paradigma que debemos de abandonar los países no los cambia un político un presidente que se sienten una silla de poder los países cambian cuando cambia la sociedad a este país lo vamos a cambiar permanentemente los próximos años”, aseguró el aspirante presidencial emecista. —

Por último y en una improvisada mini conferencia de prensa y de cara al segundo debate presidencial, Álvarez Máynez aseguró que la mejor manera de prepararse para esto es precisamente visitando las universidades y sostener un diálogo circular con los jóvenes.

Agregó que no lo van a ver insultando, ni adjetivando, ni etiquetando a sus contrincantes a la presidencia, y como lo hizo en el primer debate será respetuoso con ellas y no se dedicará a a lanzar agravios, insultos, adjetivos, o etiquetas sobre las otras candidatas, y que se dedicará a proponer y no a atacar a sus pares.

“Vamos a dar una sorpresa electoral histórica en este país. La gente se está involucrando en la elección, está pasando de una etapa de aburrimiento, de agotamiento, de hartazgo, porque el despilfarro de las campañas tradicionales hartó a la población, y la alegría de una nueva campaña, que habla de los problemas, que tiene un formato distinto, está permitiendo que tengamos una nueva contienda presidencial, y yo esto se lo atribuyo sin duda a que las jóvenes y los jóvenes de México, las niñas y los niños de México, están caminando el río de la contienda presidencial”, reiteró. —

Este martes Jorge Álvarez Máynez estará nuevamente en la Perla Tapatía, la Ciudad de Guadalajara.