Sancionan a Lucía Meza, candidata en Morelos, por actos anticipados de campaña

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), determinó que Lucía Meza Guzmán, candidata de la alianza del PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas para la gubernatura de Morelos, incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña, además de promoción personalizada y violación de los principios de neutralidad y equidad durante su tiempo como senadora en activo, por lo cual que recibió una amonestación.

El Tribunal declaro que Lucía Mesa incurrió en actos anticipados de precampaña y de campaña durante sus funciones como senadora de Morena, promoción personalizada de los servidores públicos, así como vulneración a los principios de neutralidad y equidad en la contienda.

El tribunal también indicó que los eventos de la consulta donde fue seleccionada como candidata se financiaron con recursos de origen incierto, y que el gasto en promoción de estas actividades en redes sociales no tiene justificación.

En un comunicado, Morena demandó sanciones adicionales para la aspirante, que se añadirán a otras ya impuestas por conductas similares.

Además, Meza Guzmán ha sido señalada por su cercanía con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y el exgobernador Graco Ramírez.

En este contexto la representación de Morena expresó su rechazo e indignación frente a las prácticas ilegales que, según ellos, el PR y el PAN ha usado para comprometer la democracia en México.

Ante la situación, Morena reiteró: “nuestro rechazo e indignación ante prácticas ilegales que históricamente ha realizado el PRIAN para vulnerar la democracia en nuestro país. Refrendamos nuestro compromiso y el de nuestra próxima gobernadora, Margarita González Saravia, para seguir trabajando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Morelos”