Grupo delictivo retiene en carretera al exgobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, denunció mediante su cuenta de X que Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y candidato al Senador de la Republica por la coalición Fuerza y Corazón por México fue retenido en la carretera por grupos delictivos.

Denunciamos que el exgobernador y candidato a senador @PacoRamirezAcu haya sido retenido por grupos delictivos. Le exigimos a @lopezobrador_ y @EnriqueAlfaroR, le entren al tema YA, resuelvan la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México. — Marko Cortés (@MarkoCortes) April 11, 2024

Francisco Ramírez Acuña durante una conferencia de prensa del Colegio de Contadores relató los hechos e informó que estas acciones son recurrentes en las carreteras de varios estados donde roban a transportistas, viajeros y en ocasiones son secuestrados.

“Me paran y me pregunta a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les digo, obviamente no son agente de Seguridad Pública, son malos, cuando alguno medio me conoce pues pásale, pásale y vámonos, no es posible, no tenemos seguridad”, dijo.

Tanto Marko Cortés como Francisco Ramírez Acuña hicieron un llamado a las autoridades para que las carreteras del país sean vigiladas de inmediato debido a que la inseguridad aumenta y corren peligro las personas que transitan por ellas y exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, resuelvan el problema.