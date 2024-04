Cigarras zombies invaden Estados Unidos ¿son contagiosas?

Estados Unidos tiene presencia de un hecho que no se había visto desde hace más de 200 años; las cigarras, insectos grandes y bulliciosos que crean un coro de zumbido sobre todo en zonas calientes, han tenido una rara alteración que la está convirtiendo en ¿zombies?

Estos insectos se reproducen y surgen de sus capullos a finales de abril y principios de mayo, seguro puedes imaginarte el espectáculo sonoro y aturdidor que pueden crear. Al menos un billón de estos insectos saldrán, esto representa una cantidad considerablemente mayor a lo habitual. Expertos en insectos indican que será un evento único.

Se tiene previsto que las primeras oleadas de cigarras salgan del norte de Luisiana, Arkansas, Alabama y Misisipi, para después extenders por Carolina del Norte, Tennessee, Misuri, Illinois y Kentucky.

Joe McDonald Ampliar

¿Por qué decimos que son zombies? Resulta que las cigarras que nacerán esta temporada se anuncia que están infectadas por un hongo llamado Massospora cicadina, no comerán cerebros, pero las volverá hipersexuales, serán algo así como “marionetas” del patógeno.

En palabras más directas a la hora de que busquen reproducirse será como si tuvieran lo equivalente a una enfermedad de transmisión sexual (ETS), los machos infectados intentarán aparearse con las hembras pero no tendrán éxito, mientras que las hembras infectadas podrán atraer a más machos, lo que las vuelve “menos atractivas” químicamente hablando.

Ningún estudio indica con certeza si el hongo se transmite a otros animales o a los humanos, lo que sí es sabido es que este hongo puede ser tóxico. Si escuchas silbar a alguna no te asustes ni la aplastes, son inofensivas para el ser humano, no pican ni transmiten enfermedades, lo que sí es que a muchos no les encanta el sonido que hacen.

Ellas cumplen un rol importante en la salud del bosque:

Airean el suelo con los agujeros que hacen

Sus exoesqueletos proporcionan nutrientes a los árboles

Si quieres disfrutar de la salida de su capullo solo sé respetuoso y no intervenga, también es bueno guardar silencio para no estresarlas.