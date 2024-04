“Con los hijos no”... afirma Sheinbaum sobre video de hijo de Xóchitl

Desaprobó la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, las críticas y señalamientos en contra de Juan Pablo Sánchez, hijo de la candidata presidencial de “Fuerza y Corazón por México” Xóchitl Gálvez, donde se le observó insultando a personal de una discoteca.

En conferencia desde Aguascalientes, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo lanzó un “con los hijos no” y puntualizó que la contienda es un asunto de proyectos y de quienes los representan.

“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares, entonces yo no estoy de acuerdo que quien haya utilizado, que haya puesto este video, y se utilice para la contienda, con los hijos no, con los familiares no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas”.

Al ser cuestionada sobre lo que espera de la candidata de oposición y el candidato emecista en el debate del próximo domingo, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que prevé que haya noticias falsas con las que busquen afectar su proyecto sin embargo se dijo lista para presentar sus propuestas.

“Es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras para afectar nuestro proyecto y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas, que hemos estado presentando, son varios temas que se van a presentar en el debate, son importantes que se conozcan, y la modalidad del debate, son educación y salud, corrupción y grupos vulnerables, lo que queremos es debatir propuestos, supongo porque así ha sido la campaña que ellos van a tratar de utilizar otras formas para el debate pero de una u otra forma estamos preparados”.

Comentó que el próximo domingo además de su equipo de trabajo más cercano de la campaña y del Proecto de Nación, la acompañarán esposo y su familia.

“Creo que 40 personas que pueden ir a un…creo que en el auditorio del INE ahí van a estar los equipos de las candidatas y el candidato y ahí podemos llevar a 40 personas, ahí pues son el equipo de diálogos por la transformación, el equipo de campaña esencialmente. Después va a haber un espacio en donde puede estar creo que 5 o 6 personas, ahí pues pedí que estuviera mi familia m, mi esposo, mi mamá, mi hermana que vive fuera de México, como muchos otros familiares que tienen hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos, y después adentro va a estar Paulina”.

Por otro lado Sheinbaum Pardo se refirió al mensaje que ha dado en sus últimos eventos para tomar lo que los partidos le den a la ciudadanía y votar libremente y aprovechó para llamar al INE a vigilar que estas prácticas no ocurran.

“Lamentablemente aún hay algunos lugares donde esto ocurre, nosotros estamos en contra de ello, siempre hemos luchado en contra de la compra de voto, de la coacción del voto, de utilizar cualquier forma para obligar a una persona o promover que una persona no vote libremente y sí, hacer un llamado al INE a que esté vigilante de estas situaciones”.

Por último insistió en pronunciarse porque haya una investigación profunda y se esclarezca los distintos cuestionamientos en torno al asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, a fin de que sea revisada la existencia y sobre todo la entrega de oficios por parte del Instituto Electoral de Guanajuato al gobierno estatal.