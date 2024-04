Analiza INE rediseñar criterios para brindar seguridad a candidatos de todos los niveles de gobierno

Tras el asesinato de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaytán, y la petición del partido para que el Instituto Nacional Electoral (INE), promueva los protocolos de seguridad para candidaturas locales con elementos de seguridad federales, la consejera presidenta del órgano electoral aseguró que se revalora esta posibilidad.

En entrevista, la funcionaria lamentó lo sucedido con la candidata Gaytán y puntualizó que esta mañana se celebró una reunión con la Mesa de Seguridad, para abordar estas peticiones y revalorar los criterios para asignar protección a las candidaturas que lo soliciten.

Taddei Zavala insistió en que otorgar la seguridad no es competencia del INE, sino de los gobiernos federal y estatal.

La consejera presidenta destacó, que en presencia de todas las autoridades de seguridad, se puso sobre la mesa la necesidad de hacer ajustes tanto a nivel federal como local, para garantizar la seguridad de las candidaturas.

La funcionaria del INE se refirió también a las acusaciones de Morena contra el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por omisión, sin embargo, pidió esperar para hacer la revisión del expediente.

“No se puede opinar a botepronto, ni prejuzgando si sale o no sale, ni esta Presidencia ni ninguna otra del país. Y no es que simplemente seamos intermediarios, es que ésa no es nuestra atribución. La atribución en materia de seguridad está en otras instituciones. ¿Por qué tendrías que ser el actor central? Tú sólo tocas la puerta, exiges el acompañamiento de la seguridad, promueven los mecanismos de coordinación para que esto sea una realidad”, insistió.

