Contrastar con la verdad en vez de confrontar: Álvarez Máynez acerca de primer debate

El candidato a la presidencia de la Republica por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, se dijo estar listo para participar en el primer debate entre los aspirantes presidenciales de las distintas fuerzas políticas que contienden por la primera magistratura del país.

Entrevistado a su llegada al evento para tomarle la protesta a los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en la Ciudad de México en un lugar de la Colonia Portales, pleno de optimismo Máynez aseguró que pronto rebasara en las encuestas a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez.

“Les podría decir que vamos a rebasar pronto a la candidata del PRD-PRI-PAN…¿de ocho a cuánto?...jajajaja pregúnteles ah eh…¿vienes del Reforma?...sí…bueno vas a ver los números que van a sacar, jajajaja”. manifestó optimista el Caballo Naranja.

Álvarez Máynez rechazó que vaya a llegar al debate con una estrategia confrontativa “hay que contrastar más que confrontar, confrontar con propuestas con, la verdad, no con etiquetas y adjetivos” y repitió lo que unos minutos antes dijo su compañero de partido que contiende por la CDMX, Salomón Chertorivski, “nosotros no nos podemos caracterizar por el bajo nivel de contienda que presentan las candidaturas de la vieja política”.

Sobre la declaración de Xóchitl Gálvez quien dijo en una entrevista que de ganar la presidencia ella si viviría en la Residencia Oficial de los Pinos, Álvarez Máynez dijo que “lo que menos le interesa a la gente es dónde viva un Presidente”.

Al preguntarle su opinión sobre la demanda interpuesta por una empresa texana en contra de Mexicana de Aviación, Álvarez Máynez dijo que esto sucede cuando el Estado quiere suplantar a las empresas y con ese argumento salió en defensa de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE.

“La labor del Estado debería de ser fortalecer a la Comisión Federal de competencia que está prácticamente olvidado, que ha tenido un trato de desprecio y que esa Comisión serviría para regular el mercado y para dar mayor competencia entre las empresas regular precisamente como lo ha hecho a la industria aeronáutica y me parece que en lugar de eso tratar de suplantar las empresas, competir con ellas, es muy difícil para cualquier empresario de cualquier ramo competir, de por si la industria aérea ha tenido malos años recientemente, me parece que no es una buena estrategia estatizar sectores de la economía”, señaló el candidato emecista.

El candidato presidencial del Movimiento Naranja adelantó que este domingo estará en el arranque de campaña de Mariana Rodríguez en Monterrey, Nuevo León, el lunes en el arranque de Puebla en San Martín Texmelucan, y no descartó reunirse con el gobernador neoleonés Samuel García.