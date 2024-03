Xóchitl Gálvez pide al INE evitar una elección de Estado

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, asegura que se prepara una elección de Estado para favorecer a la abanderada de Morena, PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum, y por ello solicitó una reunión con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, para pedir que la autoridad electoral haga una campaña donde se deje claro a los ciudadanos que ningún partido puede quitar los programas sociales como las pensiones y becas.

En conferencia de prensa, acusó a empleados de la Secretaría de Bienestar, específicamente a los servidores de la Nación, que casa por casa amedrentan a la gente, le infunden miedo de que si votan por la oposición les van a quitar los programas sociales, eso dijo, se trata de “una grosera elección de Estado”.

Xóchitl Gálvez, dijo confiar que su solicitud será atendida y que dicha reunión con la presidenta del INE se llevaría a cabo probablemente la próxima semana.

“Yo creo que si nos va a dar la cita la presidenta del INE porque la vez pasada que me reuní con ella, quedamos en reunirnos periódicamente para ir abordando las diferencia que pudiéramos ir encontrando en la campaña. Y yo creo que la propuesta que estamos haciendo es súper positiva para una elección limpia, donde el INE sea el que aclare que los programas sociales no se van a quitar, porque de verdad la manera en que están extorsionando a la gente con la amenaza de quitarles los programas sociales es la principal queja que yo recibo, y lo del INE espero que sea la semana que entra”.

Xóchitl Gálvez anunció que estos dos días santos suspenderá su actividad proselitista, dijo que es una mujer religiosa que va a la iglesia y en estos días de guardar acostumbra a acudir con su esposo a hacer visitas a la iglesia, además que revisará algunos documentos sobre los temas del debate del 7 de abril. Señaló que este domingo 31 de marzo retoma la campaña y que ese día estará en Puebla y Veracruz.

Cabe mencionar que el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat a quien Xóchitl Gálvez acusa de desvió de recursos públicos cuando fue funcionario del Infonavit, acudió este miércoles a la casa de campaña de la aspirante presidencial de la oposición, pero no le dejaron entrar.

Cuestionada al respecto Xóchitl Gálvez dijo que no lo dejó entrar “porque sólo viene a echar pleito, no a pedir su derecho de réplica”, yo lo único que he dicho de él son las acusaciones que le hizo el ahora gobernador oaxaqueño cuando era senador, su correligionarios Salomón Jara, dijo la candidata del PRI, PAN y PRD.