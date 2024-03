“Son dos proyectos… pedimos respeto”: Sheinbaum defiende a AMLO de Milei

Al asegurar que Javier Milei, presidente de Argentina, representa a la extrema derecha, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien Milei llamó ignorante.

En conferencia de prensa desde Oaxaca, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, enfatizó que los modos de ambas administraciones, son distintas sin embargo sí aclaró, debe haber respeto.

“El humanismo mexicano de la cuarta transformación, como he dicho, da resultados, particularmente en el tema económico, disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades pero hay crecimiento económico, hay un mercado interno vigoroso y al mismo tiempo, consideramos que el Banco de México tiene que tener su autonomía, que el Banco de México debe decidir las tasas de interés, y todo lo que representa la economía, claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos por eso es lo que hay que reivindicar y tiene que haber respeto”.

Enfatizó que mientras para Milei, el estado no tiene que garantizar ciertos derechos como la salud, para el Gobierno de México, el acceso a ellos es indispensable.

“Él en sus discursos y con todo respeto al pueblo de Argentina y al presidente Milei que fue electo por el pueblo de Argentina, representa un proyecto, es ya la reivindicación, ya lo ha dicho ya ni del neoliberalismo sino del liberalismo económico extremo, él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía, él no considera que la educación, que la salud sea un derecho, él considera que el espacio de libertad es el mercado y nosotros siempre hemos dicho, cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no alcanzan ni para lo mínimo, ese no es un espacio de libertad, el pueblo de México decidió dejar atrás el neoliberalismo”.

Aseguró que el resultado de México saltó a la vista después de la pandemia de covid-19 y las guerras, manteniendo un peso fuerte y crecimiento en comparación con otras partes del mundo.