Defiende Sheinbaum reparto de programas sociales, “nosotros no condicionamos, creamos derechos”

Al asegurar que mantendrá la continuidad de la Cuarta Transformación, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, destacó los principios con los que ha gobernado, el presidente Andrés Manuel López Obrador como por el bien de todos, primero los pobres y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Desde Puerto Escondido, Oaxaca, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo aseguró que con esta administración quedaron atrás las malas prácticas como privatizaciones, despojo y hasta la compra de votos, con lo que aprovechó para defender la entrega de programas sociales.

“Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales, no eso viene del pasado, nosotros creamos derechos ¿apoco a algún adulto mayor le dicen si no eres de Morena no te doy tu pensión? Pues no verdad, porque es para todos y para todas, les llega en su tarjeta cada bimestre, nadie se los condiciona, es distinto, antes era apoyo a cambio de votos, compra de votos, ahora se llama democracia y derechos, es completamente distinto”.

Enfatizó que sólo la Cuarta Transformación puede garantizar la permanencia de programas como la pensión al adulto mayor y sus incrementos por encima de la inflación, lo que dijo no ocurre con la oposición. Ante esto Sheinbaum Pardo aseveró que no habrá retroceso de los corruptos.

“El peso, hoy estaba viendo en la mañana en las redes sociales está en su nivel más bajo, es decir más alto para nosotros porque es la moneda mejor evaluada frente al dólar en todo el planeta, hay mayor inversión en México ahora de lo que nunca había habido en su historia ¿de dónde sacó el dinero el presidente para dar la pensión universal a los adultos mayores, apoco subió los impuestos, apoco endeudó al país? Ahora ya no se roban el dinero así que vamos a seguir gobernando con la austeridad republicana, no va a regresar la corrupción y vamos a seguirla combatiendo en cualquier lugar donde se encuentre”.

Previamente el líder nacional de Morena, Mario Delgado, también defendió la entrega de los programas sociales con críticas a la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, quien solicitó una reunión urgente con la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) para que inicie una campaña para informar que los programas sociales no pertenecen al Gobierno Federal.

“Ahí anda la candidata del PRI, la candidata del PAN, queriéndonos ensuciar, no somos lo mismo, ella fue alcaldesa en una demarcación en la Ciudad de México y saben lo que hizo, aprovechó su cargo para conseguir contratos para sus empresas, millones de pesos desvió, daba permisos para construir grandes edificios con la condición de que contrataran a sus empresas, es una candidata que no puede explicar cómo se hizo de la casa donde vive”.

De paso el también coordinador de la campaña de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, respondió a las críticas del presidente de Argentina, Javier Milei en contra del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer el presidente de Argentina insultó a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, yo nada más quiero decirles que en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque saben que es un presidente de la ultra derecha, el peso argentino ha perdido un 50 por ciento, se ha devaluado 50 por ciento y en el gobierno de la transformación, el peso mexicano ya lo conocen como el súper peso porque ha ganado 20 por ciento mientras allá hay devaluación, acá tenemos al súper peso, así que no somos iguales”.

Y es que este martes, Javier Milei llamó ignorante al jefe del Ejecutivo Federal ya que cuando fue cuestionado sobre los próximos comicios en nuestro país, se limitó a mencionar que es un halago que un ignorante como López Obrador hablé mal de él.