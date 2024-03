Xóchitl Gálvez se deslinda de descarrilamiento del Tren Maya

La candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, realizó actividades proselitistas en Durango donde se reunió con simpatizantes y militantes del PRI, PAN y PRD, quienes con banderines y porras le expresaron su apoyo.

En este marco, la aspirante presidencial dio respuesta a los señalamientos que la responsabilizan del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, luego que presentó una denuncia ante la FGR por corrupción en contra de los hijos y otros familiares López Obrador por la irregular contratación de materiales para la construcción de dicho tren .

Desde el lunes en redes sociales, Xóchitl Gálvez, redactó

“La corrupción descarrila trenes, colapsa metros y hunde países. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos en el descarrilamiento del Tren Maya, pero esto ya es una advertencia. Exijo un peritaje de seguridad a la brevedad. Evitemos una tragedia”.

Y en entrevista previa a su participación en este encuentro con simpatizantes y militantes de los partidos que la postulan, remarcó que ya se les va a caer el negocio de los hijos de López Obrador y sus cuates. Además, reiteró que se deslinda de cualquier responsabilidad en el descarrilamiento del tren. “Son estúpidos quienes creen que soy culpable de eso”, sentenció.

Además, publicó un breve video en el que exige al Gobierno Federal asumir su responsabilidad en este hecho, porque pudo haber ocasionado una gran tragedia por su ineptitud y sus actos de corrupción.

También antes del mitin en Durango, la candidata del PRI, PAN y PRD fue cuestionada sobre la petición de Morena de excluir al periodista Manuel López San Martín de los moderadores del primer debate presidencial, Xóchitl Gálvez dijo que Claudia Sheinbaum quiere moderadores a modo, porque tiene miedo de que le hagan preguntas incómodas.

Muy retadora dijo: “A mí a quien me pongan y los que quieran quiero”.

“Es que Claudia quiere puros moderadores a modo, de los que aplauden a la 4T, no le gusta el cuestionamiento, tiene miedo a las preguntas sobre todo aquello que este Gobierno no ha hecho, dice que México está mejor que nunca y no hay manera de sostenerlo.

- ¿Está de acuerdo que en el segundo debate lo moderen Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo?

- Yo estoy de acuerdo con quien quieran, los que quieran, quiero, porque estoy segura de que en el debate le voy a hacer ver sus mentiras a la señora Sheinbaum”.

—