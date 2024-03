El INE mide con “doble vara; Álvarez Máynez

El candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de realizar una “acción infame” al haber bajado a dos de los candidatos de su partido al Senado de la República y consideró que “traen consigna” contra la fuerza política.

Entrevistado poco antes de sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana, el candidato del Movimiento Naranja también acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de medir con “doble vara”, aunque dijo que eso no le preocupa a su partido.

“En ese sentido no estamos preocupados pero por supuesto que dejamos testimonio de qué ha sido un acto arbitrario y que el INE mide con doble vara, no baja a las candidatas que violaron los tiempos legales de precampaña, no baja las candidatas que han rebasado los topes de campaña, que han financiado ilegalmente sus campañas, ellos mismos lo han reconocido y a nosotros con una interpretación la verdad muy desvirtuada del tema de la equidad y de la paridad nos baja dos candidatos competitivos”, reprochó Álvarez Máynez.

—