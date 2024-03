Día Internacional de la Mujer: ¿Por qué no se debe felicitar el 8 de marzo? / Marcos del Mazo

Durante los últimos años las mujeres han dejado en claro que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer no es para celebrar sino para conmemorar. Esta fecha es para luchar por los derechos y la igualdad de género. También para que ya no haya más casos de feminicidios, víctimas de trata de personas, desigualdad salarial y social, etc.

Por ello, existe el debate de si este día es conveniente decir “felicidades”. Aunque esta acción se haga con la mejor de las intenciones, no hay que olvidar que esta fecha es para simbolizar la lucha feminista y pedir para que no haya más desigualdad y maltrato hacia las mujeres.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer?

El origen de este día surge después de que el 25 de marzo de 1911 se produjera un incendio en la fábrica de ropa Triangle Shirtwaist en New York, Estados Unidos. Este accidente tuvo 146 personas muertas, 123 mujeres y 23 hombres.

La causa fue que no contaban con las medidas de seguridad correctas y las salidas de emergencia se encontraban cerradas para evitar que las trabajadoras tomaran descansos durante sus turnos.

Debido a este acontecimiento y a que no era la única fábrica que explotaba a sus empleadas con cargas de trabajo excesivas y un salario terrible. Además, de exigir el derecho al voto, por ello se realizaron movimientos feministas en varias partes del mundo y gracias a esto la ONU oficializó en 1977 la fecha del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.

¿Por qué no felicitar a una mujer el 8 de marzo?

Aunque se tiene la creencia que en este día es para celebrar y felicitar a mamás, hermanas, novias, amigas, lo cierto es que esta fecha es para hacer conciencia sobre los abusos, la violencia y la falta de justicia que ha sufrido el género femenino a lo largo de los años.

El 8 de marzo es para exigir:

Que existan leyes que nos amparen y garanticen que no serán violentadas.

Un gobierno que brinde la seguridad necesaria en las calles.

Un alto a la impunidad.

Implementación de proyectos sociales para mamás que trabajan (y a veces estudian al mismo tiempo).

Libertad y respeto hacia el cuerpo femenino.

Más campañas sobre la importancia de respetar la lactancia materna.

FG Trade Latin Ampliar

¿Qué puedo hacer en vez de felicitar a las mujeres el 8 de marzo?