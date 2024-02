Que la iglesia negocie con crimen organizado es un acto de desesperación: CMN

Cuestionado respecto a revelaciones de clérigos que han mediado con el crimen organizado para disminuir la violencia, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Rolando Vega, expresó que es un acto de desesperación, mismo que no es válido.

“El principal pendiente, es la seguridad, yo creo que es el tema central y sin seguridad los países no avanzan y obviamente cuando vemos estas expresiones, pues es que hay desesperación de grupos en los que quieren tener cierta tranquilidad para llevar a cabo sus funciones… ¿es válida una negociación con el crimen organizado, no cederle prácticamente?, no es válida, este una labor del Estado y una pendiente que tiene que atenderse”.

Por su parte el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora Icaza, cuestionado respecto a este mismo tema, señaló que el Gobierno ha dado un paso atrás en este tema y ese vacío ha sido ocupado por la delincuencia.

“Si hay algunas regiones del país en donde el Gobierno ha dado un paso atrás y permitido que organizaciones esten al margen de la ley, ocupen el territorio, hay tres funciones que la Constitución reserva del Estado que es el uso de la fuerza, el poner leyes y el cobrar impuestos pero cuando el Gobierno da un paso atrás pues permite que organizaciones hagan uso de la fuerza con lujo de violencia, impongan sus leyes y cobre sus impuestos que es el derecho de piso”.

En tanto el presidente del sector terciario en la capital del país, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, afirmó: “creo que esto es una señal muy clara de lo que está sucediendo y ya para que tenga que intervenir el clero es porque hay textualmente una opacidad en esta región, lo hemos constatado todos, la gravedad para las familias que ahí viven, se están quedando solos los municipios y la respuesta ante una circunstancia de estas características es esa, que tenga que intervenir algún otro actor de la sociedad, como es en este caso la iglesia, yo más bien diría que esto es una señal para el Gobierno, para que vea hasta que instancia ha llegado y que tengan que intervenir otras instancias que tienen una ascendencia social como la iglesia, pues evidentemente habla de que existe en este momento algo grave”.

Los dirigentes del sector privado, fueron entrevistados por separado tras su participación en la entrega de reconocimientos a empresas por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).