Enviará AMLO iniciativa de reforma a la Constitución para que nadie gane más que el presidente

Desde Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente en contra de los integrantes del Poder Judicial de la Federación al argumentar que con las medidas de austeridad implementadas por su Gobierno, se han logrado grandes ahorros para convertirlos en beneficios para el pueblo, pero los únicos que se han resistido son los de la alta burocracia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por ello anunció, voy a enviar una nueva iniciativa.

Agregó que los ministros de la Corte ahora ganan cuatro veces más que el salario que él percibe como presidente de la República, pues desde que llegó a la primera magistratura de la nación él predicó con el ejemplo bajándose el sueldo.

Y es que apenas este sábado la ministra de la SCJN Lenia Batres, designada por él, anunció a través su cuenta de la red social “X” , haber remitido a la Tesorería de la Federación la cantidad de 82 mil 963 pesos de sus remuneraciones en varios depósitos, por rebasar el límite constitucional.

Ya entrado en gastos, presumió que gracias al manejo de unas finanzas públicas sanas, nuestro peso se ha consolidado como la moneda más fuerte frente al dólar y nuestro país entre los menos con índices de desempleo, tenemos pleno empleo dijo entusiasmado.

“Y esto nos ayuda mucho porque México es el país del mundo con la moneda más fuerte con relación al dólar no se a devaluado nuestro peso al contrario es súper peso no se había visto eso en mucho tiempo y también como está llegando mucho inversión extranjera hay mucha inversión pública ya casi podemos decir que hay pleno empleo en México”, presumió el Ejecutivo Federal.

Al encabezar la supervisión de los Programas para el Bienestar en Palacio de Convenciones Zacatecas, en el estado del mismo nombre, el presidente también aprovechó para anunciar que en la primera quincena de febrero saldrá a la luz su último libro donde dedica una parte al proceso democrático del pueblo de Zacatecas.

Ya casi al final de su discurso, López Obrador molesto por las críticas que ha suscitado su promesa de convertir el sistema de salud mexicano igual al de Noruega y la construcción de la Megafarmacia, dijo enfático que no sólo acepta el reto de sus adversarios sino que además les va a ganar.

“Porque le voy a ganar a mis adversarios los conservadores porque dije que íbamos a tener un sistema de salud público mejor que el de Dinamarca empezaron a burlarse pues no va a ser mejor que el de Dinamarca va a ser el mejor del mundo el sistema de salud público, dicen que no voy a poder sigo manteniendo mi compromiso y acepto el desafío me canso ganso de qué les vamos a ganar”, aseguró enfático.

—