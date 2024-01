MC declara a Jorge Álvarez Máynez candidato presidencial

Declaró por unanimidad el partido Movimiento Ciudadano a Jorge Álvarez Máynez como su candidato presidencial electo para los comicios del próximo 2 de junio.

En su mensaje durante la Asamblea Nacional Electoral, el zacatecano aseguró que llegará a las elecciones con dignidad tras una campaña libre de compromisos.

“Mientras la oposición habla de unidad opositora, nosotros en esta alternativa hemos acreditado congruencia, las reformas más regresivas del pasado y del actual Gobierno, somos los únicos que las hemos encarado con dignidad, con consistencia y con coherencia, también va a estar la sensatez en la boleta, va a estar una opción que no agravia, que no ofende, que no hace política poniendo adjetivos, ni alentando el discurso de odio, va a estar en la boleta la autonomía que nos da haber llegado aquí con la dignidad intacta, nosotros no hemos hecho compromisos con grupos de interés”.

Durante su mensaje se dio tiempo de opinar sobre los comicios de Estados Unidos asegurando que en caso de que sea Donald Trump quien gane la presidencia, quien pierde es México.

“Yo he dicho que estas van a ser dos campañas, hay que organizarnos aquí y hay que organizarnos allá, si gana Donald Trump la elección presidencial en Estados Unidos, también va a ser una derrota para México, no le podemos permitir a un delincuente probado, porque ha sido sancionado ya en dos estados de la República norteamericana, que agarre de piñata a México y a los mexicanos y no va a tener a Peña Nieto rindiéndole pleitesía, aquí no va a tener a alguien que se arrodille frente a su discurso de odio”.

Y señaló que estarán en la boleta quienes lucharon por un México democrático, como los jóvenes del movimiento del 68, así como una tercera vía, porque enfatizó, se puede actuar con firmeza sin acudir a la falsa disyuntiva de los abrazos no balazos.