Sector inmobiliario asegura estar blindado contra mafias de funcionarios

El sector inmobiliario está “blindado” contra la actuación de mafias como el llamado “Cártel Inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, aseguró presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Emilio Rojas Cobián.

En lo que fue su primer acercamiento del 2024 con los medios de comunicación, Rojas Cobián destacó que en la AMPI siempre se rigen por los más altos estándares de legalidad, y se desmarcó del caso de corrupción al argumentar que ellos como comercializadores no son los encargados de tramitar los permisos de construcción.

“Mira nosotros somos ajenos a los permisos, los permisos los tramitan los constructores, los desarrolladores, nosotros somos comercializadores la relación que tenemos nosotros con las autoridades es compartirles información de cómo se mueven los mercados, eso no está de nuestro alcance, lo que sí les puedo decir es que nosotros somos muy apegados al tema de la legalidad, que siempre promovemos el orden público, el orden gubernamental, el orden de los mercados también para que vayamos llevando una actividad inmobiliaria mucho más armonizada, tenemos muchos filtros para comercializar un bien inmueble no solamente del producto sino también del recurso financiero”.

En otros temas y a pregunta expresa el presidente de la AMPI, si bien consideró que el nearshoring es una ventana de oportunidades pidió tener cautela porque en México no todos los estados tienen vocación industrial.

“Yo me voy más a ver cómo vamos a capitalizar el nearshoring en la zonas que tienen la vocación industrial o sea, realmente no es para todo México, y eso tenemos que tenerlo muy claro, hay que ver cuáles son las zonas de México que pueden ofertar de manera inmediata los requerimientos y los retos que hoy trae esta relocalización y creo que ahí se está haciendo un muy buen trabajo por parte de los organismos empresariales, de las cámaras que están trayendo, y nosotros estamos sumados a ellos, hay estados y franjas de la República que ya traían una vocación industrial que ya traían una expertise que ya traían unos planes de educación de cultura de muchas cosas, yo creo que yo me metería a cuidar cómo vamos a beneficiar a la sociedad con el nearshoring”, puntualizó Rojas Cobián.