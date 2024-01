Los líderes parlamentarios de Morena y el PRD en la Cámara de Diputados reaccionaron al registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República.

El coordinador morenista, Ignacio Mier Velazco, alabó la trayectoria del político zacatecano a quien llamó su amigo personal desde que lo conoció como coordinador de los legisladores federales de MC en San Lázaro.

Aunque le auguró al representante de MC que perderá la elección frente a la aspirante de Morena Claudia Sheinbaum Pardo.

“Me da gusto, primero porque existe camaradería, existe fraternidad en la Junta de Coordinación Política, Jorge Álvarez se distinguió y lo primero que reconozco en él es a un amigo y le deseo éxito en su tarea, ¿pero pues va a ganar Morena no?”.

En tanto, el jefe de los diputados del PRD Luis Espinosa Cházaro, llamó esquirol a Jorge Álvarez Máynez, pues, aunque no lo quiera va a dispersar el voto el próximo 2 de junio y eso beneficiará a Morena, pues le hará el trabajo sucio al partido oficial.

“Bueno como coordinador yo respeto a Jorge, he venido diciendo y lo sostengo que MC termina queriendo o no siendo el esquirol de Morena, ni Marcelo ni Samuel, por una división entre los gobernadores de Jalisco y el de Nuevo León pues van con un candidato que no tienen ninguna representación nacional, pero si quitan votos a la oposición, dividen, y acaba haciéndole el trabajo sucio a Morena. No quiero decir que Jorge lo haga, pero prestarse a eso, me parece lamentable pues acaba siendo un esquirol de Morena que tanto dice criticar”.

El líder perredista en San Lázaro sostuvo que Jorge Álvarez Máynez no tiene posibilidad alguna de obtener el triunfo electoral.