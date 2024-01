Deja Santiago Nieto la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo

Esta tarde, Santiago Nieto Castillo presentará su renuncia como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para continuar con sus actividades proselitistas como aspirante al Senado de la República por Morena en Querétaro.

El fiscal estatal interino dijo que este mes se llevarán a cabo las audiencias para intentar vincular a proceso al ex secretario de Educación Pública estatal (SEPH), Atilano “N”; el ex alcalde de Atitalaquia, Lorenzo “N”; y un ex funcionario estatal implicado en el esquema de corrupción en el Tuzobús, mismos que forman parte del esquema de corrupción conocido como “la estafa siniestra”.

De acuerdo con el responsable de la PGJEH, cinco ex alcaldes detenidos y vinculados a proceso por este esquema de corrupción, pretenden allegarse a los criterios de oportunidad, pero deben cumplir con tres elementos esenciales para ello y hasta el momento no lo ha alcanzado.

Dijo que existe confianza en que la PGJEH, continuará con el proceso de transición a la fiscalía estatal para que opere con nuevo responsable de la institución, aunque enfatizó que por el momento desconoce quién será la persona que lo sustituirá al frente de la procuraduría estatal.

Según Nieto Castillo, disminuyeron los delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y trata de personas durante los 15 meses en los que estuvo al frente de la institución estatal, pero reconoció que se elevaron otros ilícitos como los feminicidios, aunque afirmó que no se trataron de modificar estas condiciones.

Desde la semana pasada Santiago Nieto anunció que inició con sus labores proselitistas como aspirante al Senado en Querétaro y sostuvo que su separación al frente de la PGJEH sería de forma definitiva, ya que a partir de febrero comenzará con el periodo de transición a la fiscalía estatal.

Santiago Nieto formó parte del equipo de transición de Julio Menchaca Salazar desde julio de 2022, tras ganar la contienda electoral para la gubernatura y desde el 5 de septiembre de ese año fungió como encargado de despacho de la PGJEH, debido a que al no ser hidalguense no podía ser votado como titular de la institución estatal.