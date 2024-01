Lenia Batres pide ajuste en su salario como ministra

Por medio de sus redes sociales, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, compartió un escrito mediante el cual le solicitó a Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta, un ajuste salarial de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”.

Como punto número uno, Lenia Batres externó la petición de que se le inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el segundo, que se le asigne el salario conforme al artículo 127 de la Carta Magna, donde se establece que ningún servidor público puede tener un sueldo superior al del presidente de la República, y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Como tercer y último punto, pidió que se le otorguen las prestaciones de derecho, sin incluir seguro de separación individualizado ni cajas de ahorro especiales, y que se garanticen las condiciones materiales necesarias para su buen desempeño en el cargo.