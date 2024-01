Hay avances en la búsqueda de los 31 pasajeros: Jorge Cuellar

Tras lamentar el secuestro de 31 pasajeros el pasado sábado, el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuellar, detalló que luego de recibir el reporte del conductor del autobús del grupo senda alrededor de las 19:26 horas, indicando que había sido interceptado por cinco camionetas en el tramo de Reynosa-Matamoros.

De inmediato al lugar llegó personal militar y de la Guardia Nacional, de donde personas armadas se habían llevado a 31 de los 36 pasajeros del autobús, en donde “únicamente dejaron a cinco connacionales”, detalló en el espacio de “Así las Cosas” con Ibeth Parga.

El autobús fue escoltado por autoridades para llegar a la ciudad de Matamoros, y comenzó el operativo conjunto de la Guardia Nacional, de la Semar, Defensa y Guardia Estatal, que a la fecha vigilan los tramos como Río Bravo y Matamoros, Piedras Yescas, Valle Hermoso y El Empalme en la autopista Matamoros-Reynosa a fin de localizar a las personas privadas de la libertad.

Aseguró que las fiscalías estatal y Federal realizan las investigaciones correspondientes y que “hay avances” que espera se den a conocer a través de redes sociales.

Sobre los motivos del secuestro dijo “hay hipótesis, sin embargo, yo no puedo hacerlas… sería irresponsable de mi parte”, afirmó.

Dijo no tener el dato de exacto de la nacionalidad de los secuestrados y que la empresa de transporte también es parte de la investigación; y tras mencionar la gran cantidad de visitantes y migrantes, el funcionario declaró “me veo en la necesidad de acabar la entrevista”, no sin antes aclarar que los cinco migrantes hallados no formaban parte del autobús de Senda.