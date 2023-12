Vandalizan mausoleo de Debanhi Escobar en Nuevo León

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Escobar Bazaldúa, denunció que la tumba de su hija fue vandalizada; los delincuentes robaron objetos que se encontraban dentro del mausoleo.

Fue el pasado viernes que se enteraron de los hechos, pero hasta este sábado los padres de la víctima de feminicidio acudieron a verificar los daños al panteón ubicado en Galeana, Nuevo León.

Ya se presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes ya realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El padre de Debanhi rindió declaración ante las autoridades, y dijo no saber quien cometió los hechos vandálicos, ya que no ha recibido amenazas, pero no descarta que estén relacionados con su participación en la política e incluso con las investigaciones actuales por el feminicidio de su hija.

Sin embargo, otras siete tumbas en el mismo panteón también fueron estropeadas.