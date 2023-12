Indira Kempis renuncia a MC en el Senado, va por la Presidencia de la República

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la senadora independiente, Indira Kempis, dijo que dejó la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) porque esta enfocada en el amparo que promovió en razón de genero por no dejarla participar para ser candidata a la Presidencia, “insistir en buscar justicia, eso lo tienen que decidir el Tribunal”.

Kempis rechazó unirse al PRI pues dijo, que tienen toda la atención en el juicio; hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver a su favor. La legisladora dijo que sus colegas y Xóchitl Gálvez, quien es su amiga y compañera en el Senado, han sido respetuosos con su decisión ante el injusto proceso de MC.

“Apelo a la justicia, a las leyes, a la Constitución, es de lo que todas las mexicanas y mexicanos debemos de agarrarnos, defender y respetar a toda costa, defender mi juicio, cuidar el bloque de contención, a mí sí me interesa vivir en pluralidad, somo un país libre. De cara a 2024 no hay ni nueva ni vieja política, esperaría que los políticos estemos a la altura y nos comportemos con determinación, no hay que ser timoratos”.

La senadora independiente puntualizó que debemos ser determinantes ya que atravesamos una crisis en la historia de México, se tienen que defender las leyes y a las instituciones, “es la historia que le queremos contar a las generaciones que vienen, hay que defender”, concluyó.