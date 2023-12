Legisladores urgen a AMLO a cambiar estrategia de seguridad

Diputados y senadores de varios partidos o sin partido urgieron al gobierno federal a modificar la estrategia de seguridad ante la ola de violencia que priva en el país, como la reciente masacre en Salvatierra, Guanajuato.

El senador del grupo plural, Germán Martínez Cázares, dijo que da pena escuchar excusas del gobierno federal que tiene miedo a los criminales y lejos de combatirlos les ofrece abrazos; el crimen organizado le ganó la batalla al actual régimen y el culpable de esta grave situación de inseguridad es el presidente López Obrador.

“Dijo que con atacar las causas de la violencia se iba a acabar la violencia, pero ni se acabó la violencia ni se acabaron las causas. Dijo que con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se iba a acabar la violencia porque iban a haber oportunidades de empleo para los jóvenes pues no fue cierto. Y no es solo Guanajuato, los muertos no tienen partido, ya déjenlos de re victimizar por favor. Los muertos son de Lagos de Moreno, de San José de Gracia, Michoacán, ahora los de Salvatierra, antes unos estudiantes de Medicina en Celaya, antes un regidor en Salvatierra. López Obrador y Morena traen de fiesta a los criminales porque les dan abrazos”.

En contraste, el líder de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez consideró que debe haber un replanteamiento de toda la estrategia, pero también una mayor coordinación entre los gobernadores y presidentes municipales y que cada uno asuma, en el ámbito de su competencia, su responsabilidad.

“Aquí debe de haber una coordinación tanto de las fiscalías estatales con la Fiscalía General de la República, asumir cada uno en el ámbito de sus competencias su responsabilidad. Es una tarea de investigación en la que no deben renunciar ni las autoridades federales”.

Por su parte, el diputado panista Héctor Saúl Téllez, afirmó que la estrategia de “abrazos no balazos” que ha sido un rotundo fracaso, es una estrategia fallida.

“Nosotros creemos que la estrategia del Presidente de abrazos y no balazos ha sido un fracaso. Hacemos un llamado a la presidencia de la República para que cambie la estrategia de seguridad, necesitamos certeza y seguridad para todos los mexicanos. Lo que está sucediendo en Guanajuato no solamente es ahí, está sucediendo en todo el país. Sucede en Zacatecas, sucede en Baja California, sucede en varios estados, como en Chiapas y nosotros lo que queremos es que haya un cambio de estrategia y que el gobierno sea solidario y colabore con las entidades federativas para darle a los mexicanos la seguridad que merecen”.

A esta demanda se sumó el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, quien dijo que por donde se le vea la estrategia de seguridad no ha dado los resultados que el presidente López Obrador prometió.