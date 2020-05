Baja precio de huevo, pollo, limón y cebolla: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que el pollo y el huevo ya han reducido sus precios, luego que esos alimentos básicos habían mostrado un marcado incremento hace algunos días.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que nuestro país es superavitario en estos productos por lo que no hay razón para un incremento de precios.

Es más, dijo que debemos esperar también una marcada baja en el precio de la cebolla y el limón.

“Baja la producción de pollo y de huevo de diciembre hasta abril, prácticamente todo el invierno, se empiezan a recuperar en abril y ya en mayo tenemos una mayor oferta, por eso el precio del huevo y del pollo ha venido a la baja. Hubo un comportamiento a la alza estacionaria tanto en al blanco como en el rojo, pero ya claramente hay una baja muy marcada a partir de este mes de mayo. También a la baja el limón y la cebolla”.

Ricardo Sheffield, aclaró también que en el caso del frijol también se ha registrado un incremento de precio, pero este deberá bajar su costo en estos días, pues no hay justificación para que tenga un precio alto.

“Y en lo que estamos enfocando nuestros esfuerzos ahora es en el frijol, ha habido muy buenas cosechas, en consecuencia no tendrían por qué subir el precio del frijol que se recordará que al inicio de la pandemia anda por ahí de 32 pesos el kilo. Y aunque lo encontramos incluso por debajo de este precio, en algunas parte del país, también en otras partes no ha pasado el que se pasa de rosca, yo lo compré hace meses, ya está pagado y almacenado, no hay motivo para los aumentos”.

Finalmente, el titular de Profeco, rechazó que hay algún incremento en las colegiaturas en escuelas privadas, por el contrario, dijo que se registran acuerdos con los padres de familia para reducir o prorrogar el pago de dichas colegiaturas, sería una locura aumentar en estos momentos, aseveró.