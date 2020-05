Un tribunal federal otorgó a tres compañías una suspensión temporal contra una medida del Gobierno para detener las nuevas pruebas de plantas de energía limpia.

Al asegurar que el gobierno federal no está contra las energías limpias, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno defenderá hasta en tribunales, el dar piso parejo a las empresas que ofrecen esta tecnología y las que tienen contratos de otras administraciones pero también a la Comisión Federal de Electricidad.

Después que un tribunal federal otorgó a tres compañías una suspensión temporal contra una medida del Gobierno para detener las nuevas pruebas de plantas de energía limpia, el primer mandatario afirmó que habrá cuatro principios, el primero mantener el Estado de Derecho, después respetar al poder judicial, tres no permitir corrupción en la materia y defender a la CFE.

“Vamos a defender nuestro criterio en los tribunales porque tenemos el derecho de hacerlo, tienen instrucciones ya los servidores públicos la Comisión Federal de electricidad, de la Secretaría de energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas, no es posible que estemos pasando un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara la corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora”.

Sin embargo enfatizó que no habrá expropiaciones o estatismo, pero tampoco privilegios a las empresas privadas.

“No se suspenden, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Materos, es que no haya corrupción porque pagar sobre precios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo tenga que pagar más por el consumo de luz”.

Sin embargo, López Obrador aseguró que existe disponibilidad para mantener diálogo con el sector empresarial, pero advirtió que se pondrá por delante el interés nacional, eso sí dijo, nada de contratar gacetillas de periódicos del extranjero para tener inserciones pagadas pues enfatizó no harán que se cambie nada porque no se permitirá la corrupción, como en otros gobiernos donde incluso los funcionarios de energía tenían garantizados cargos en empresas, al concluir su puesto en el gobierno, insistió, habrá diálogo pero con legalidad.