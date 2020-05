Siguen cometiéndose fraudes contra beneficiarios de programas sociales: SE

La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, lamentó que continúen los fraudes con documentos falsos y logos apócrifos del gobierno federal para perpetrar estos actos delictivos que dejan sin recursos a personas vulnerables que solicitan microcréditos para sobrevivir en esta crisis económica que trajo la pandemia.

En su conferencia de prensa cotidiana en Palacio Nacional para informar sobre los avances en la entrega de los apoyos por 25 mil pesos para los micro negocios, la funcionaria no die un monto del dinero defraudado ni el número de denuncias que se han presentado ante la Fiscalía General de la República, pero, dijo que persisten estos hechos ilícitos, pues la gente es engañada al solicitarle dinero a cambio de que le otorguen los apoyos, cuando todo es gratis

“Siguen apareciendo, desafortunadamente, los fraudes, el pasado fin de semana me reportaron un fraude más. Les recordamos que no hay que hacer ningún depósito, no hay que dar ningún adelanto para los programas sociales y se han sofisticado, usan ahora las imágenes y los colores del gobierno federal, Para los créditos no hay que llenar formularios que no sean los que designa el servidor de la Nación”.

La titular de Economía, dijo que hasta ahora se han entregado 252 mil créditos del millón que se distribuirán como meta y que el dinero dispersado es de 6 mil 300 millones de pesos ya fueron depositados, y que representa una cuarta parte del programa, señaló que los que fueron contactados vía telefónica en estos días los van a volver a llamar, para que estén pendientes para recibir su crédito.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, se refiero a los avances de los apoyos que se empezaron a entregar a las trabajadoras del hogar y que son un total de 22 mil créditos destinados a este sector.

Hasta el momento se han dispersado 2 mil 143 créditos, apenas 122 más que este fin de semana cuando se registraron 2 mil 21 de estos apoyos,, reitero que muchos de los apoyos no s ehan podio entregar porque las beneficiarias carecen de una cuenta bancaria.

“2 mil 143 personas registradas y con el crédito validado, lo que hemos visto es que muchas no pueden terminar el ciclo de su registro porque cuando les piden su cuenta de la institución bancaria a donde se les va a depositar, no cuentan con una”.