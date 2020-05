Respuesta de gobierno ante pandemia es insuficiente: IMEF

Los ejecutivos de finanzas del país, reiteraron que la respuesta del gobierno para atender la crisis económica derivada de la pandemia por el COVID-19, han sido insuficientes, ello señalaron provocará que al menos 812 mil empleos se pierdan en éste año en el sector forma, pero la cifra podría ser mayor, a ello se agrega la pérdida de más de 6 mil 600 empleadores para el mes de abril.

Ángel García Lascurain Valero, presidente del organismo, indicó que ese efecto es preocupante, ya que ello indica que al terminar la crisis, ya no habrá empresas para recuperar esos empleos.

"El IMEF ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la capacdad de crecimiento económico que podría estarse destruyendo por la crisis y que no estarán presente al termino de la emergencia sanitaria para apoyar la recuperación de la actividad económica y la generación de empleos, por el cierre de todas estas empresas. El IMEF, ha reiterado la necesidad de contar con apoyos muchos más determinantes para respaldar la liquidez de las empresas, principalmente las micro y pequeñas y evitar un mayor deterioro de las fuentes de empleo así como promover condiciones propicias para que la inversión productiva apoye una mayor y más rápida recuperación económica”, advirtiò el presidente del IMEF.

En ese marco, el organismo manifestó también su preocupación por la política en materia energética que genera incertidumbre para la inversión privada nacional y extranjera, inhibe la competencia, centraliza en el Estado actividades críticas y genera dudas sobre la viabilidad de las energías limpias, lo que además, afecta los compromisos de México en materia de medio ambiente y fomenta la incertidumbre.

Los ejecutivos de finanzas apoyaron la medida propuesta por el ejecutivo, no de eliminar la medición del PIB, sino de complementarlo con datos adicionales que coadyuven para conocer los niveles de bienestar de la población, señalaron que si bien el PIB, no es la mejor medida para cnocer el desarrollo de un país, debe complementarse con otros indicadores…

“Qué ganamos con abandonar la medición del Producto Interno Bruto, lo que nosotros pensamos es que debe complementarse, que no es una medición suficiente, debe complementarse con otros indicadores; no es perfecta pero es la medición más adecuada que tenemos hoy para medir cierto aspecto de la actividad económica, no mide el aspecto social, desde nuestro punto de vista es que debe complementarse, en lugar de eliminarse y buscar un indicador perfecto que abarque todos los temas, nos parece verdaderamente complejo”, externò el lìder de los ejecutivos en finanzas.

El IMEF, ajustó su pronóstico económico para el 2020, al mes de mayo, donde anticipó una caída de 8.0 por ciento, del PIB, recordó que en la crisis del 95, la caída fue del 5 por ciento, por lo que anticipó que la recuperación en esta ocasión tardará más tiempo, adicionalmente recordó que se tiene otro escenario, donde la recuperación vendrá por sectores, regiones y otros elementos. Finalmente dijeron que estarán atentos a las recomendaciones que se den para la reapertura de la actividad económica.