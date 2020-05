Santiago Giménez ve favorito al Cruz Azul para el título

Santiago Giménez confirmó su postura en Pasión W, sobre que en caso de que la Liga BBVA MX no regresara por la pandemia del COVID-19, como última opción deberían darle el título a Cruz Azul, aclarando que a él le gustaría ganarlo en la cancha:

"No sé cuál sea la decisión que tomen pero yo creo que si es la última última opción creo que sería mejor que nos dieran el título a que se cancele la Liga. Sería mejor (que nos dieran el título), van 10 jornadas y por algo estamos en primer lugar. Obviamente que no sabe igual pero yo lo creo así".

Sobre qué tan favorito sigue siendo Cruz Azul tomando en cuenta que el parón frenó la buena racha de la Máquina, Santi fue contundente:

"Vamos a seguir siendo candidatos al título, nosotros estamos trabajando a doble turno y cada jugador está convencido de lo que deseamos, Siboldi me habla mucho"@santigim10 en @PasionWFM #LaVozDelDeporte #MeQuedoEnCasa pic.twitter.com/UfdRNSZkcg — Pasión W (@PasionWFM) May 11, 2020

"Vamos a seguir siendo candidatos al título porque estamos trabajando muy bien, yo sé que todos los equipos están trabajando pero nosotros estamos de una manera que es a doble turno y sobretodo que cada jugador está convencido de lo que tenemos que hacer aquí en casa para regresar mejor y seguir manteniendo ese nivel. Vamos a seguir peleando por el título regresando".

Finalmente Santiago Giménez reveló que Robert Dante Siboldi ha estado muy pendiente de él durante el parón:

"En este parón la verdad es que me asombré mucho porque Siboldi nos tiene en contacto; a mí me ha estado hablando mucho, preguntándome cómo he estado, la verdad que es una gran persona y que me ha dado muchísima confianza y se lo agradezco muchísimo. Es una muy buen relación con el grupo y también con el técnico".