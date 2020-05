Héctor Moreno reveló que pudo haber firmado con el Barcelona

El defensor mexicano, Héctor Moreno, hizo una fuerte revelación. La posibilidad de de haber jugado para el Barcelona antes del Mundial del 2014 de Brasil.

Esto lo reveló en una entrevista para TUDN, pero la lesión que le provocó Arjen Robben en el juego de los octavos de final del Mundial ante Holanda le impidió lograr ese sueño.

“Seguramente hubiera sido diferentes (si no me lesionaba) ya que no solo había pláticas con Barcelona, sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuvo que poner pausa en la vida”, mencionó el jugador surgido de la cantera de la UNAM.

A pesar de la lesión que lo dejó fuera varios meses de las canchas, Moreno tuvo ofertas de otros equipos pero decidió permanecer en su escuadra de ese entonces, el Espanyol de Barcelona.

Finalmente Héctor Moreno reveló que lo que más le dolió de su lesión no fue el hecho de no poder jugar para el Barcelona sino ser eliminados en esa Copa del Mundo de Brasil 2014.