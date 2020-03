Gobierno federal declara la Emergencia Nacional por COVID-19

El Consejo de Salubridad General, la máxima autoridad en materia de salud en el país, declaró el Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por razones de fuerza mayor, al registrarse este lunes mil 94 casos confirmados de Covid-19, 28 muertes por esta enfermedad y dos mil 752 casos sospechosos.

Ante ello, se acordaron 7 medidas que tendrán vigencia desde este lunes y hasta el próximo 30 de abril en actividades no esenciales tanto en el gobierno como en el sector privado y social.

En conferencia de prensa, donde estuvieron presentes los titulares de Salud, Marina, Defensa, Relaciones Exteriores y Gobernación quien no habló, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer las acciones a seguir, de manera obligatoria, en esta emergencia sanitaria.

No realizar reuniones de más de 50 personas, deberán cumplir el resguardo domiciliario de manera responsable todos los mayores de 60 años, con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares, embarazadas, todas estas personas no deben salir a trabajar, independientemente de su actividad.

Las Secretarias de Salud y del Trabajo emitirán lineamientos para un regreso escalonado a las actividades laborales y sociales, se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas que involucren la movilización de personas y la interacción cara a cara entre ellas. Todas estas medidas deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos.

López- Gatell, quien insistió de nueva cuenta y con mayor énfasis en llamar a la población a quedarse en casa, aclaró que no se aplicará el toque de queda, pese a que estamos en una etapa de contagio con mayor velocidad, por lo que apelò a la responsabilidad de cada persona.

“Declarar la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, relacionada con el epidemia del Covid-19 no quiere decir, que quede muy claro, no quiere decir un estado de excepción y lo digo porque ya empiezan a circular las especulaciones de podría haber un toque de queda, desbasto, etc. no, no, no, no, no se confundan con eso. Invitamos enfáticamente al sector privado y al sector social a que se sumen, esta es la última oportunidad para reducir los contagios”.

A su vez, los titulares de las fuerzas armadas explicaron el papel que jugarán en esta emergencia sanitaria como apoyo al sector salud y a la seguridad de las personas , instalaciones estratégicas y bienes patrimoniales., asi como en actos delictivos como saqueos.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard quien leyó la declaratoria de emergencia, y las acciones que llevara a cabo cada Secretaría de Estado, dijo que la ley prevé en estos casos sanciones administrativas a las empresas que ni cumplan con el pago a sus trabajadores durante estas semanas de crisis sanitaria.

Pero llamó a cerrar filas y a expresar la solidaridad entre todos los mexicanos, todos podemos contagiarnos y la autoridad ya hizo todo lo que se necesita, ahora toca a todos y cada uno a cumplir las medidas.

“Todos tenemos que cerrar filas, ¿por què?, por dos motivos primordiales, si no se hace el daño económico crece, porque va a tomar más tiempo y entonces en impacto en empleo, en cada entidad económica va a ser mucho mayor, Es mucho mejor actuar ahora por razones de salud pero también por razones de la economía. Entre más efectivo sea este mes, de guardarnos todos, más pronto regresaremos a la normalidad”.

De lo contrario, advirtió Ebrard, impactará también en los niveles de pobreza del país.