Detienen a ex funcionario de Pemex por corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un ex empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de adquirir en el sexenio pasado 700 pipas con un anticipo de 27 millones de pesos, sin que los vehículos hayan sido entregados a la empresa.



Se trata de Luis Alberto Núñez Santander, quien hasta febrero 2016 fungió como Subdirector de Operaciones de Pemex Logística.



"La FGR a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejecutó una orden de aprehensión en contra de Luis 'N' por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y de uso indebido de atribuciones y facultades", indicó la institución en un comunicado.



Añadió que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía ya mencionada realizará el proceso correspondiente a fin de determinar la situación jurídica del hoy detenido.



"Luis 'N' probablemente es responsable de irregularidades en procesos mientras fungía como servidor público".



De acuerdo con las indagatorias, el ex funcionario de Pemex realizó una invitación a tres empresas para la adquisición de 700 carros tanque (pipas para el transporte de combustible), cometiendo irregularidades en el proceso, entre las que destaca un anticipo por el 30 por ciento del monto de la operación consistente en aproximadamente 27 millones de pesos, vehículos que a la fecha no han sido entregados.



La empresa productiva subsidiaria (EPS) Pemex Logística integra las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de combustible.



Esa EPS inició funciones en octubre de 2015 con Luis Alberto Núñez Santander como subdirector de Operaciones.



El ahora acusado es ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Nuevo León e inició labores en Pemex desde 1995 en la Subgerencia de Ductos Centro.