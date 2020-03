El "Chatón" Enríquez reveló como vive la cuarentena en España

Jorge, mejor conocido como El Chatón Enríquez fue ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Hoy, con 29 años está jugando en la Segunda División B de España con el Salamanca, y para Pasión W, explicó qué fue lo que le pasó a su carrera que pintaba para grandes cosas.

“Pues muchas cosas pasaron. Yo no soy de los que culpan a nadie. Yo soy el principal culpable de lo que me ha pasado, pero sí hubo ciertos factores que marcaron el destino de mi carrera. Era muy joven y no supe manejar ciertas situaciones“.

En otros temas, El Chatón aseguró que estuvo a punto de regresarse a México por el impacto que generó la llegada del COVID-19 a territorio español.

🗣️ Yo soy el principal responsable de lo que pasó en mi carrera, poco a poco he tenido buen rendimiento y ahora estoy en un buen lugar, feliz con mi familia y mis hijos



Jorge "Chatón" Enríquez en Pasión W

“No por miedo ni por otra cosa, pero sí nos preocupaba mucho a mi familia y a la familia de mi esposa si las cosas se ponían graves allá. Al final decidimos quedarnos aquí (España) porque aquí nos sentimos seguros y estamos en casa. La gente lo ha tomado con mucha responsabilidad“.

Finalmente, El Chatón Enríquez habló sobre el video que se hizo viral, en donde se observa cómo festejó a su hijo Matías en su cuarto cumpleaños, en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Pues no pudimos darle como nosotros hubiésemos querido darle su fiesta pero al final fue muy especial porque estuvimos juntos. Hoy fue muy especial porque no fue una fiesta en grande pero estuvimos juntos y el detalle que tuvo la gente al final del día cantándole feliz cumpleaños a mi hijo por los balcones fue muy especial“.